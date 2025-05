Wat doet dit met de advocatuur? En 5 andere vragen over aanhouding van derde advocaat Ridouan Taghi

Justitie-verslaggever bij EenVandaag Bram de Waal en voorzitter Dennis Wolters van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) beantwoorden zes vragen.

1. Hoe is Vito Shukrula in beeld gekomen als verdachte?

"Het strafrechtelijk onderzoek naar de advocaat is in december 2024 begonnen met informatie van de AIVD", zegt justitie-verslaggever De Waal. "In een zogenoemd ambtsbericht aan het OM meldde de inlichtingen- en veiligheidsdienst dat de advocaat berichten van zijn cliënt naar buiten doorgeeft aan personen uit het criminele netwerk van Taghi."

"De politie heeft de afgelopen maanden de verdenkingen tegen de advocaat onderzocht. Opgenomen telefoongesprekken en andere vertrouwelijke communicatie zijn door een rechter-commissaris beoordeeld of deze onder het verschoningsrecht van de advocaat zouden vallen. Delen van deze opnamen zijn door de rechter-commissaris beschikbaar gesteld aan het onderzoeksteam."

2. Hoe bijzonder is deze zaak?

Volgens NVSA-voorzitter Wolters is zoiets nog nooit eerder voorgekomen. "Het is ongelofelijk droevig dat het is gebeurd. En dan ook nog eens in dezelfde zaak. Maar ja, deze zaak is ook uniek in al z'n facetten."

"De strafzaak zelf kent denk ik ook geen precedent", gaat hij verder. "Heel groot, omvangrijk met ernstige feiten, het is een langlopende zaak, veel zittingsdagen, veel incidenten, ook tijdens de zitting, veel wisseling van advocaten. In die zin is het uniek in z'n soort. En dan zijn er ook nog eens drie aanhoudingen van advocaten."