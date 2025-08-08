Wat de nieuwe AI-functie op WhatsApp betekent voor je privacy

Het is een trend van de laatste tijd: big tech-bedrijven die steeds meer gegevens van je willen opslaan. Maar volgens digitale ethiek expert Iris Muis valt er nog veel te winnen op gebied van transparantie. Het is namelijk niet helemaal duidelijk hoe en waarvoor Meta deze data gebruikt. "Ik kan bijvoorbeeld niet goed vinden wat er wordt gedaan met de spraakmemo's of foto's."