Wat de nieuwe AI-functie op WhatsApp betekent voor je privacy
Whatsapp-gebruikers kunnen nu in de berichtenapp hulp vragen aan de AI-assistent van Meta. Handig, klinkt dat. Maar diezelfde assistent kan ook gesprekken meelezen. Die informatie wordt dan gebruikt én bewaard voor het ontwikkelen van Meta AI.
Het is een trend van de laatste tijd: big tech-bedrijven die steeds meer gegevens van je willen opslaan. Maar volgens digitale ethiek expert Iris Muis valt er nog veel te winnen op gebied van transparantie. Het is namelijk niet helemaal duidelijk hoe en waarvoor Meta deze data gebruikt. "Ik kan bijvoorbeeld niet goed vinden wat er wordt gedaan met de spraakmemo's of foto's."