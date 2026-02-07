Wat betekent nieuwe deadline voor vredesakkoord Oekraïne? 'Bang voor een slechte deal'

Denken Oekraïners zelf dat de oorlog voor deze zomer echt is gestopt? "Dat gelooft denk ik niemand", zegt oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen. "Oekraïeners geloven vooral niet dat Trump tot iets in staat is. Ze wantrouwen hem nadrukkelijk, het is de man die voor Poetin heeft staan applaudisseren en een foto met hem in het Witte Huis heeft hangen. Ze zijn bang dat dit gaat leiden tot iets waar Oekraïne zwaar moet gaan inleveren en dat er een slechte deal op tafel komt te liggen."