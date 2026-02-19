Waarom voormalig prins Andrew voor een ambtsmisdrijf wordt vervolgd en niet voor misbruik

De voormalig prins Andrew is vandaag opgepakt op zijn 66-jarige verjaardag. De voormalige prins van het Britse koninkhuis ligt al jaren onder vuur, sinds hij in verband is gebracht met de overleden zedenmisdadiger Jeffrey Epstein. Andrew wordt verdacht van 'misconduct of public office', dat betekent dat hij gevoelige informatie heeft gedeeld terwijl hij in zijn officiële functie als handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk was. Voor deze ernstig strafbare daad kan levenslange straf worden uitgedeeld, maar het is de vraag of hij die krijgt.