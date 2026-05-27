Waarom voor een app betalen geen garantie geeft dat je gegevens veilig zijn

Het is een bekend credo in de techsector: "If you’re not paying for the product, you are the product." Maar hoe zit dat als je wél de portemonnee opentrekt voor een app? Worden je privégegevens dan wel beschermd? "Kun je nooit met zekerheid zeggen."

'Via populaire apps als Wordfeud wordt enorm veel informatie van gebruikers verzameld en verhandeld. Maar hoe zit het met de privacy als je een betaalde versie hebt van zo'n app?', vroeg iemand via de chat. Jurist en privacy-deskundige Danny Mekić geeft antwoord. Betalen is geen garantie Om te begrijpen hoe dat zit, moeten we twee zaken scherp van elkaar scheiden, begint Mekić. "Aan de ene kant heb je het tonen van advertenties; dat kent iedereen wel. Wil je die niet zien, dan betaal je daar eenmalig of maandelijks voor zodat ze verdwijnen. De consument denkt dan misschien: 'Fijn, geen advertenties, dus ik word ook niet meer gevolgd.'" Maar zo simpel is dat niet, vertelt de expert. Want, "aan de andere kant heb je ook nog het verzamelen van gebruikersgegevens, oftewel tracking", gaat hij verder. App-makers verdienen door die verzamelde data door te verkopen. Makers kunnen je gegevens, ook als je voor de app betaalt, achter de schermen dan dus nog steeds met derden delen. "Betalen geeft je simpelweg geen enkele garantie dat je data veilig is."

Digitale puzzelstukjes "Kijk bijvoorbeeld naar Wordfeud", gaat de expert verder. Mekić ziet dat de app toegang vraagt tot je contacten. "Dat is handig, want zo kun je makkelijk tegen je vrienden spelen. Maar met die informatie kan zo'n bedrijf wel een profiel van je opbouwen. Doordat jij potjes speelt tegen een vriend of vriendin, weten zij dat daar een connectie zit."

Als ze die data combineren met andere digitale puzzelstukjes, ligt je profiel alsnog op straat, weet de expert: "En die data hebben ze dus ook als je hebt betaald." In het duister tasten Of dit bij Wordfeud ook daadwerkelijk gebeurt, weet hij echter niet. "Over specifieke apps kun je dat nooit met 100 procent zekerheid zeggen", nuanceert Mekić. "De enige die écht weet wat er met de data gebeurt, is de app-maker zelf." 'Wees kritisch' "Wat we wél weten, is dat het in de praktijk gebeurt", gaat hij verder. Zo zijn er volgens hem meerdere voorbeelden van apps die zeiden niks door te verkopen, maar het stiekem toch deden. "En veel andere apps zeggen er simpelweg helemaal niets over." De gebruiker tast daardoor in het duister.