Waarom veel mensen nog steeds niets doen aan asbest in hun dak, ondanks regelingen

'Ik ga hier geen geld voor lenen'

En het leningenfonds? "Het kan helpen, maar niet voor de vele tienduizenden schuurtjes die achter huizen staan en in volkstuintjes, omdat mensen dan denken: ik ga hier geen geld voor lenen." Want het is en blijft een lening, die je op termijn terug moet betalen.

Burdorf is dan ook sceptisch. "Maar misschien dat veel aandacht zal helpen omdat mensen zich realiseren dat ze dat dak toch maar eens moeten vervangen. Gemeenten hebben op hun website staan wanneer je dat zelf mag laten doen. En misschien, als mensen zich realiseren dat ze het zelf mogen doen, voelt de stap dan misschien ook wel kleiner."

'Breekt moeilijk af'

Of gewoon laten zitten die asbest? Dan is het niet gevaarlijk, toch? Die waarheid is volgens Burdorf 'beperkt houdbaar'. "Ook asbestcement verweert over de tijd. Het brokkelt af, er komen gaten in. De meeste asbest is na 40, 50 jaar zodanig verweerd dat de vezels uit het asbestcement kunnen vrijkomen en dat er dan risico's ontstaan."

"En asbest dat eenmaal in het milieu is, breekt moeilijk af", zegt de hoogleraar. "Daarom moeten we het ook zelf actief saneren." Wat Burdorf betreft is het het beste om te beginnen met het saneren van boerenschuren en andere grote gebouwen die met asbestcement zijn gebouwd. "Daarmee kun je vaart maken. Dan kun je daarna al die kleinere schuurtjes aanpakken."