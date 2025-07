Waarom steeds meer Amerikaanse veteranen in opstand komen tegen president Trump

Het massale ontslag van veteranen in overheidsfuncties, de bezuinigingen op de veteranenzorg en het feit dat Trump steeds meer macht naar zich toetrekt vinden steeds meer oud-militairen onaanvaardbaar. En dus gaan ze de straat op. Massa-ontslag Ongeveer een derde van alle ambtenaren in Amerika is veteraan. Dus toen president Trump begon met het 'afslanken' van de overheid, trof dat veel oud-gedienden. Bilal Torrens is een van hen: hij diende zes jaar in de luchtmacht en werkte na zijn diensttijd bij een overheidsinstantie. Het ontslag kwam als een klap. "Eerst geloofde ik het gewoon niet," zegt hij. "En daarna dacht ik: hoeveel geeft deze president eigenlijk écht om veteranen?" Torrens is niet alleen teleurgesteld, maar ook beschaamd dat Trump nog steeds president is. "Sommigen stemden op hem omdat ze dachten dat hij het verschil zou maken voor veteranen. Maar het tegendeel blijkt waar."

Bron: EenVandaag Bilal Torrens

'Wij hebben voor dit land gevochten' Volgens hem krijgen zelfs Vietnam-veteranen nog steeds niet de hulp die ze nodig hebben. "Het systeem werkt gewoon niet." Veel veteranen komen nu in verzet, zegt hij, omdat ze zich verraden voelen door een overheid die hun rechten en bestaanszekerheid onder druk zet. "Wij hebben voor dit land gevochten. We kunnen niet stil blijven terwijl onze uitkeringen, onze sociale zekerheid en onze levens worden afgepakt. Dat gaan we niet laten gebeuren."

De democratie beschermen Een Vietnam-veteraan bevestigt zijn verhaal tijdens een grote demonstratie in Denver. "Het is verschrikkelijk wat er gebeurt," zegt hij. "Ze breken de overheid van binnenuit af. Tijdens onze dienst geloofden we dat we de democratie beschermden. Nu voelen we ons verraden." Bij veel veteranen klinkt naast teleurstelling ook strijdlust door. Ze willen de democratie beschermen waar zij ooit hun leven voor op het spel zetten. "Ik heb een eed afgelegd om mijn land te verdedigen tegen vijanden, van buitenaf én van binnenuit", zegt een andere verteraan. "Trump heeft geprobeerd de regering omver te werpen, dat is ondemocratisch."

Totale controle Tijdens een protest in Colorado Springs spreken we Bear Wilson, een andere veteraan die zich openlijk uit durft te spreken. Volgens hem doet Trump niets meer in het belang van het land. "Ik had niet verwacht dat het zo extreem zou worden," zegt hij. "Maar hij zei het al tijdens zijn campagne. Veel mensen dachten: dat doet hij toch niet echt. Maar hier zijn we: hij doet het wel". Volgens Wilson gaat het om veel meer dan alleen bezuinigingen van het ambtenarenapparaat of het ontslaan van veteranen: "Hij wil totale controle. Hij gedraagt zich alsof het leger en het hele land hem zouden moeten aanbidden."