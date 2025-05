Deze Republikeinse vrouwen durven zich wél uit te spreken tegen president Donald Trump: 'Stemmen op Democraten als het nodig is'

Vooral vrouwen laten van zich horen

Bij de rechtszaak tegen Trump - en ook nu weer - zijn het vooral Republikeinse vrouwen die van zich laten horen. Dat is volgens Schneider geen toeval: "Vrouwen accepteren deze onzin niet, omdat wij door Trump al veel rechten zijn kwijtgeraakt. We zijn het zelfbeschikkingsrecht over ons lichaam al kwijt. Dat is verschrikkelijk en heeft veel vrouwen wakkergeschud."

Ze doelt hiermee op het recht op abortus. Kafer beaamt dat: "Het zijn vooral vrouwen die het aandurven om tegen Trump in opstand te komen, omdat wij het meest te verliezen hebben."

Tussentijdse verkiezingen

In tegenstelling tot veel anderen denken de drie vrouwen dat het nog niet te laat is. "Trump kan dit alleen maar doen omdat we het laten gebeuren. Als er maar een paar mensen tegen hem opstaan, is hij zijn meerderheid in het congres al kwijt", zegt Kafer.

Schneider: "De mensen die hem nu steunen, zijn vaak bang dat ze weggestemd worden als ze zich uitspreken tegen hem. Wij moeten ze duidelijk maken dat ze juist weggestemd worden als ze hun werk niet doen. Over 1,5 jaar hebben we alweer tussentijdse verkiezingen dus we zijn nu al de druk flink aan het opvoeren."