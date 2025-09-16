Waarom Prinsjesdag dit jaar om het demissionair kabinet draaide en minder om de inhoud
'Inhoudelijk dun en een van de kortste ooit', zo wordt de troonrede die de Koning op Prinsjesdag voorlas omschreven. Op de dag waarop de plannen voor het komende jaar worden gepresenteerd, was de echte vraag of ze het demissionair kabinet gaan overleven.
Met een demissionair kabinet dat weinig steun heeft in de Kamer, kunnen de beloften die vandaag zijn gemaakt morgen weer anders zijn. "Het is een beetje Prinsjesdag van de lege dozen", merkte Eerste Kamerlid Paul Rosenmöller (GroenLinks-PvdA) eerder op de dag al op.