Waarom overwinning Democraten bij midterms VS niet per se betekent dat de partij het goed doet

Amerika kleurde afgelopen midterms blauw, de Democraten hebben zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat veroverd. Toch zit er een kanttekening aan de feeststemming bij de Democraten. "Het zijn vooral de Republikeinen die hebben verloren."

Aanstaande leden van het Huis van Afgevaardigden voor het Amerikaanse Capitool in Washington D.C.

Volgens Amerika-deskundige Kenneth Manusama liet de Republikeinse stemmer zien klaar te zijn met Donald Trump, zijn regering en mogelijk zelfs de MAGA-beweging. "Maar het was dus niet uit liefde voor de Democratische Partij dat men op de Democraten heeft gestemd." Gewoon een tegenstem "Als je kijkt naar de peilingen over hoe men denkt over de Democratische Partij, die zijn nog steeds ontzettend slecht. Ik denk nog steeds dat het gewoon een tegenstem was", legt hij uit. Dat kiezers massaal op de Democraten stemden, komt volgens Manusama dus ook niet door plotse waardering voor de partij zelf.

Als je kijkt naar de peilingen over hoe men denkt over de Democratische Partij, die zijn nog steeds ontzettend slecht. Amerika-deskundige Kenneth Manusama

"Het is eerder omdat de Republikeinen en de regering-Trump het, als het gaat om kosten van levensonderhoud, echt hebben verprutst." Daarmee heeft de regering de belangrijkste verkiezingsthema's volgens hem 'op een presenteerblaadje gegeven aan de Democraten'. "Als de Democraten alleen maar bleven hameren op die kosten van levensonderhoud, konden ze winnen." Oorlog in Iran Ook Amerikaanse correspondent Emma Janssen, die de Democraten in het Congres volgt voor The New Republic, noemt die zorgen over de portemonnee als een van de belangrijkste redenen voor het succes. "De oorlog in Iran die Trump is gestart is op zichzelf al impopulair, maar heeft ook voor enorm veel zorgen over de betaalbaarheid gezorgd bij Amerikanen die nu moeite hebben hun boodschappen of benzine te betalen", zegt ze. De Democraten voerden campagne op het betaalbaarder maken van dat soort zaken. "Die boodschap kwam precies op een moment waarop Amerikanen er klaar voor waren om dat te horen."

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Opmars van een nieuwe generatie Dat de Democraten zo wisten te profiteren, komt volgens Kenneth Manusama mede door de progressieve vleugel binnen de partij. "De progressieven zijn misschien nog wel het luidst als het gaat om die kosten van levensonderhoud en corruptie", legt hij uit. Volgens de Amerikadeskundige komt de tijd van deze midterms voor hen enorm goed uit. "Daardoor staat men veel meer open voor wat - tussen aanhalingstekens - radicalere voorstellen zijn: linkse oplossingen die voorheen niet denkbaar waren in het Amerikaanse politieke spectrum." Dat er überhaupt ruimte ontstond voor dat geluid, verbaast hem niet: de Democratische Partij is volgens hem al langere tijd naar links opgeschoven. Verjonging Emma Janssen zag ook hoe op de linkerflank grote overwinningen werden geboekt, zoals door de jonge kandidaten Abdul El-Sayed in Michigan en James Talarico in Texas. Volgens haar is die verjonging al zo'n 10 jaar aan de gang en zet de trend dit jaar door. "Dat er jonge mensen worden gekozen, is vooral opvallend in de Senaat. Dat is normaal gesproken de kamer met oudere, meer ervaren leden. Er zit dit jaar zeker vers bloed in de Senaat."

Democraten moeten leveren Volgens Manusama staan de Democraten de komende 2 jaar in aanloop naar de presidentsverkiezingen voor een duidelijke taak: "Ze moeten ten eerste gaan leveren. Omdat de recente overwinning vooral een tegenstem was, moet de partij nu aan de kiezer laten zien dat die wel degelijk weet waar die mee bezig is en dat ze resultaten kunnen halen."