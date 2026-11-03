De peilingen zien er goed uit voor de Democraten bij de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. Toch worstelt de partij nog altijd met haar eigen identiteit: ze kunnen verder naar links opschuiven of juist het gematigde midden opzoeken.

Verder naar links of juist naar midden? Democraten zoeken naar hun identiteit bij midterms VS

Het is de zondag voor de verkiezingen. Aparna Raj (32) gaat in Washington D.C. de laatste keer met flyers langs de deuren om kiezers op te roepen te gaan stemmen. De jonge Democraat noemt zichzelf een 'democratic socialist' en vindt dat haar partij een andere koers moet varen. 'Frustratie groeit' Volgens haar zijn veel Democratische politici het contact met gewone Amerikanen kwijtgeraakt. "Je merkt dat de frustratie groeit", vertelt Aparna. "Mensen hebben het gevoel dat er geen politici zijn die voor hen opkomen. Ze voelen zich in de steek gelaten."

Mensen hebben het gevoel dat er geen politici zijn die voor hen opkomen. Ze voelen zich in de steek gelaten. jonge Democraat Aparna Raj

De discussie over de koers van de Democraten is niet nieuw. Al tijdens de voorverkiezingen van 2016 stonden twee visies tegenover elkaar: die van de progressieve Bernie Sanders en de meer gematigde Hillary Clinton. Links versus gematigd Die tegenstelling is de afgelopen jaren opnieuw opgelaaid. Aan de ene kant staan politici die vinden dat de partij nadrukkelijker moet opkomen voor gewone Amerikanen en de economische ongelijkheid moet aanpakken. Aan de andere kant staan gematigde Democraten, die bang zijn dat een te linkse koers kiezers in het politieke midden afschrikt. De progressieve stroming krijgt steeds meer gezichten. Naast Sanders zijn Alexandria Ocasio-Cortez en Zohran Mamdani belangrijke vertegenwoordigers van die beweging. Zij pleiten voor een grotere rol van de overheid bij het bestrijden van ongelijkheid en het betaalbaarder maken van het dagelijks leven.

Nieuwe gezichten Die strijd speelt ook binnen de partij zelf. In Michigan won de progressieve Abdul El-Sayed de Democratische voorverkiezingen voor de Senaat nipt van de gematigdere Haley Stevens. Hij werd gesteund door de partijtop. Zijn overwinning laat zien dat de progressieve beweging aan invloed wint. Dat juist die progressieve boodschap aanslaat, heeft volgens Aparna veel te maken met de economische zorgen van Amerikanen. Voor veel kiezers draait het uiteindelijk om de vraag of ze hun huur, energierekening en boodschappen nog kunnen betalen. Betaalbaarheid als politieke boodschap "Er is een enorme kloof tussen wat politici zeggen dat mensen zouden moeten voelen en wat mensen in hun dagelijks leven daadwerkelijk ervaren", zegt Aparna. Terwijl politici wijzen op positieve economische cijfers, merken veel Amerikanen dat hun boodschappen duurder worden en wonen minder betaalbaar wordt.