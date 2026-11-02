Stijgende prijzen belangrijkste thema bij midterms VS: 'Uitdaging om rond te komen'

Lage prijzen, 'low prices', dat was een van de belangrijkste beloftes waarmee Donald Trump twee jaar geleden de verkiezingen won. Hij zou het leven van Amerikanen betaalbaarder maken. Twee jaar later is daar weinig van terechtgekomen.

'Ik beschouw ons als een middenklassegezin, maar inmiddels leven we als een laag inkomen-gezin', zegt Andrene Brown

Betaalbaarheid is hét thema bij de aanstaande tussentijdse verkiezingen, de midterms, in de Verenigde Staten. De oorlog met Iran heeft de brandstofprijzen verder opgedreven. Amerikanen betalen inmiddels gemiddeld 1,40 dollar per liter benzine, tegenover 0,70 dollar vóór de oorlog. Ook president Trumps importheffingen maken veel producten duurder, dus stijgen de kosten voor boodschappen, huur en zorg. 'We leven als een gezin met een laag inkomen' Ook gezinnen uit de middenklasse krijgen het steeds moeilijker om rond te komen. Als Andrene Brown in Allentown, Pennsylvania, boodschappen gaat doen, koopt ze niet meer in zoals vroeger. Geen grote voorraad voor de hele week, maar alleen wat ze echt nodig heeft. De prijzen zijn simpelweg te hoog geworden.

Producten die een paar jaar geleden nog 2 of 3 dollar kostten, kunnen inmiddels 7 of 8 dollar kosten. Het is echt een uitdaging om rond te komen. Andrene Brown uit Pennsylvania

"Producten die een paar jaar geleden nog 2 of 3 dollar kostten, kunnen inmiddels 7 of 8 dollar kosten. Het is echt een uitdaging om rond te komen", vertelt ze. 'Ik beschouw mijn gezin als een middenklassegezin. Maar inmiddels leven we als een gezin met een laag inkomen". Onzeker Andrene en haar man hebben allebei meerdere banen. Zij werkt voor een non-profitorganisatie en een adviesbureau. Haar man werkt bij de parkeerautoriteit en daarnaast als kok. "Als ik mensen zie die maar één ding doen, denk ik: 'vertel me je geheim'." Ondanks al dat werk is er weinig ruimte voor onverwachte uitgaven. "Kunnen we een financiële tegenvaller opvangen? Nee. Als er iets onverwachts gebeurt, zou dat een enorme klap zijn."

'Het is echt van dag tot dag leven' Bij hulporganisatie New Bethany in Bethlehem ziet sociaal werker Lupita dagelijks hoe kwetsbaar gezinnen zijn geworden. Ze stelt ons voor aan Stephanie, die sinds enkele dagen met haar partner en zes kinderen in de tijdelijke opvang verblijft. Het gezin raakte hun huis kwijt nadat Stephanie door complicaties tijdens haar zwangerschap niet meer kon werken en haar partner moeilijk werk vond. De huurachterstand liep op tot 2.000 dollar. Geen huis "De boodschappen worden duurder, de benzine wordt duurder. Mensen kunnen gewoon niet meer rondkomen. De lonen houden de stijgende prijzen niet bij", legt Lupita uit.