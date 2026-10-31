President Donald Trump helpt boeren vlak voor midterms met steunpakket: 'Maar dit lost het probleem niet op'

Dure diesel, hoge productiekosten en onzekere oogsten zetten Amerikaanse boeren steeds meer onder druk. President Trump komt net voor de midterms met een steunpakket van 8 miljard dollar. Vraag is of dit genoeg is om zijn achterban tevreden te houden.

De Amerikaanse president Donald Trump wist in 2024 veel kiezers op het platteland aan zich te binden met de belofte om het leven betaalbaarder te maken. Hij presenteerde zich als iemand die opkomt voor gewone Amerikanen en het opneemt tegen de politieke elite in Washington. Maar voor veel boeren is het dagelijks leven sindsdien niet goedkoper geworden. 100.000 dollar schuld In het dorp Goshen, op zo'n anderhalf uur rijden van New York City, voelen ze dit maar al te goed. Het dorp bestaat voornamelijk uit boerderijen van familiebedrijven die diverse groente verbouwen. Maar het boerenleven is de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden. De kosten voor brandstof, personeel en andere productiemiddelen lopen op. Tegelijkertijd hebben deze kleine boeren weinig invloed op de prijs die ze uiteindelijk voor hun oogst krijgen. Hierdoor raken sommigen van hen in diepe schulden. "Op een gegeven moment zit je honderdduizenden dollars in het rood", vertelt Chris als een van de boeren uit Goshen in Upstate New York. Hij nam het uienbedrijf van zijn vader over, maar na meerdere slechte oogstjaren liep de schuld steeds verder op.

Mentale problemen "Je kunt maar zoveel geld lenen, totdat je op een punt komt waarop je niet meer verder kunt", gaat hij verder. "En dat breekt je." De financiële problemen raakte hem ook mentaal. Chris werd zo depressief dat hij niet meer wilde niet leven. Het is een gevoel dat bij veel boeren in de Verenigde Staten speelt. Het zelfmoordcijfer onder deze groep is namelijk 3,5 keer hoger dan onder de algemene bevolking. Volgens Chris komt dit onder andere doordat de de politiek veel te weinig oog voor boeren en mensen op het platteland heeft. "Er is nauwelijks een vangnet voor boeren. Je werkt ontzettend hard, maar vaak houd je er nauwelijks iets aan over." In de steek gelaten Zelf stemde Chris niet op Trump, maar hij voelt zich nog steeds in de steek gelaten door de politiek. Zijn Republikeinse buurman Gary snapt dat gevoel. Hij heeft een groter landbouwbedrijf en verbouwt onder meer uien, aardappelen en andere groenten. Ook hij merkt dat het boerenleven steeds duurder wordt. "De kosten voor personeel zijn in 10 jaar tijd ongeveer verdubbeld", vertelt hij.

Hij is niet perfect, maar ik denk nog steeds dat we er beter voor staan dan wanneer de andere kandidaat had gewonnen. boer Gary over president Trump

En ook de concurrentie uit Canada en Mexico maakt het moeilijk om voldoende aan zijn gewassen te verdienen. Toch blijft Gary Trump, net als veel andere boeren, steunen. Vooral diens plannen om Amerikaanse boeren te beschermen tegen buitenlandse concurrentie spreken hem aan. Importheffingen zijn volgens Gary daarvoor een goed middel. Sterker nog, hij zou liever zien dat de president ze op grotere schaal toepast. Onvoorwaardelijke steun "Trump heeft dingen gedaan die goed zijn, en dingen die minder goed hebben uitgepakt", zegt Gary. "Hij is niet perfect, maar ik denk nog steeds dat we er beter voor staan dan wanneer de andere kandidaat had gewonnen." Die bijna onvoorwaardelijke steun van boeren als Gary hebben de Republikeinen hard nodig voor de midterms. Zij zijn een belangrijke kiezersgroep voor de Republikeinen. Dat geldt niet alleen voor Upstate New York, maar ook voor staten zoals Iowa, Kansas en Texas.

'Druppel op een gloeiende plaat' Maar de economische druk neemt, mede door de oorlog in Iran en de hoge olie- en gasprijzen, voor deze groep alleen maar toe. Juist in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen probeert president Trump daarom deze belangrijke achterban aan boord te houden met een steunpakket van 8 miljard Amerikaanse dollar.