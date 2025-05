Waarom olie zo'n belangrijke rol speelt in campagne verkiezingen Suriname

"We moeten leiders hebben die het menen en hun hart op de juiste plek hebben om Suriname te redden. Eens en voor altijd", zegt de 31-jarige Winston Adaba. Hij is dit jaar verkiesbaar.

Juiste middelen om mee te bouwen

Als jongerenvoorzitter van de Surinaamse politieke partij Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP) zet de choreograaf en danser zich al jaren in voor een beter Suriname. "Het is niet zo dat ik pas ga beginnen als ik gekozen word. Ik werk al zeker 12 jaar met jongeren", vertelt Adaba.

"In de afgelopen 12 jaar zette ik drie dansscholen op, begeleidde ik jongeren bij het opzetten van kleine ondernemingen. Ook run ik een broodjeskar. Of het nu gaat om sport, cultuur of ondernemerschap, we moeten jongeren de juiste middelen geven om mee te bouwen aan Suriname."