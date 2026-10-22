Waarom nepmedicijnen nog volop online verkocht kunnen worden
De politie heeft 30 websites offline gehaald die medicijnen verkochten. Op die sites werd van alles verkocht zoals slaapmiddelen, zware pijnstillers en kalmeringsmiddelen. Allemaal zonder tussenkomst van een huisarts, en vaak waren ze ook nog nep.
Het probleem is dat elke keer als dit soort sites offline worden gehaald, er net zo veel alternatieve plekken verschijnen om die middelen te komen. Want er is enorm veel vraag naar deze middelen.