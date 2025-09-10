Waarom Nederlandse straaljagers hielpen bij neerhalen Russische drones boven Polen

Poolse, Nederlandse en NAVO-straaljagers kwamen in actie toen de Russische drones richting Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwamen. Het Poolse leger is Nederland dankbaar voor de inzet van de straaljagers. Toch roept het inzetten van deze straaljagers vragen op over de betrokkenheid van Nederland en de NAVO in dit conflict.