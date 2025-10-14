Waarom Nederlandse overheid ingrijpt bij chipbedrijf Nexperia door Chinese eigenaar buitenspel te zetten
Nederland gebruikt een oude wet om de bewegingsvrijheid van het chipbedrijf te beperken. Er zou sprake zijn van het 'weglekken' van belangrijke technologie uit Nederland die belangrijk is voor de economische veiligheid.
Volgens onderzoeker bij het Clingendael instituut en programmaleider Geopolitiek van Technologie en Digitalisering Maaike Okano-Heijmans, is dit een bijzondere situatie. "De Nederlandse overheid zag gewoon geen andere mogelijkheden meer om in te grijpen in een situatie waarbij ze dat wel wilden. We besteden de laatste jaren ook meer aandacht aan economische veiligheid."