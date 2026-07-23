Waarom Nederlanders hun vakantiehuizen nu massaal wegdoen

Jarenlang was de vraag naar vakantiehuisjes enorm en stegen de prijzen alleen maar, maar dat beeld is inmiddels veranderd. Zo staan in Zeeland de meeste vakantiehuizen te koop in 15 jaar tijd. Dit komt deels door gestegen onderhoudskosten, maar vooral door veranderde belastingregels. Tegelijk biedt het ook een kans: sommigen denken dat permanente bewoning van deze vakantiehuizen kan helpen tegen de wooncrisis.