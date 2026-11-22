Waarom Nederland eigenlijk nog niet genoeg wolven heeft
De wolf is al ruim 5 jaar terug in Nederland. Inmiddels leven er 14 roedels in ons land, maar volgens onderzoek is er ecologisch gezien ruimte voor 23 roedels. Maar kan ons land dat eigenlijk wel aan? Daar zijn de meningen over verdeeld.
Volgens Europese afspraken moet de wolf in een 'gunstige staat van instandhouding' verkeren. Zolang dat niet zo is, zijn de mogelijkheden om op wolven te jagen beperkt. De Nederlandse politiek wil meer ruimte voor wolvenbeheer en zoekt de samenwerking met Duitsland. Maar wie bepaalt hoeveel wolven er in Nederland mogen zijn? En hoeveel invloed hebben we daar eigenlijk op?