Waarom minister Wiersma ondanks kritiek op stikstofplannen nog niet in problemen komt, volgens politiek commentator Joost Vullings

3. Provincies, natuurorganisaties en zelfs de landsadvocaat zijn kritisch op de nieuwe stikstofplannen. Wat vindt de Tweede Kamer?

"Oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA en D66 worden inmiddels half depressief van deze minister", ziet Vullings. "Want er gebeurt gewoon helemaal niets. Ook het CDA is inmiddels superkritisch en zegt: er moet wat gebeuren, en we moeten de boeren daarmee helpen, maar dit pappen en nathouden van de minister, dat is niet goed. Sterker nog, intussen gaan er boeren failliet. In feite is er al een soort stille sanering bezig. Dus de minister ligt behoorlijk onder vuur."

Ook bij het rechterdeel van de Kamer neemt de frustratie toe, denkt hij. "Voor de partijen die vooral vinden dat er meer gebouwd moet worden, is het de vraag of dit pakket voldoende is om de rechter te overtuigen. Dan klinkt het misschien alsof de rechterlijke macht de baas is, maar eigenlijk gaat het erom of de regering haar eigen wetten naleeft. Rechters doen niets meer dan het toetsen aan de wetten die het kabinet, natuurlijk wel een vorig kabinet, gemaakt heeft."

4. Hoe staan de verschillende coalitiepartijen tegenover de plannen van het kabinet?

"Coalitiepartijen BBB en PVV staan onvoorwaardelijk achter de minister en achter de agrarische sector", merkt Vullings op. "Tenminste, dat deel van de sector dat niets wil, want er zijn genoeg mensen in de sector die wel een stap willen maken."

De rest van de coalitie is wel kritisch, en stemt zelfs vaak mee met de oppositie, ziet hij. "VVD en NSC hebben een bijzondere positie. Zij zijn heel kritisch op de minister, en roepen altijd dat haar beleid niet voldoende is, maar hebben haar nog nooit verplicht om meer te doen. Uiteindelijk zullen zij een plan van de minister nooit wegstemmen."