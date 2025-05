Waarom kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars voor veel minder worden verkocht dan die van mannelijke

Op een doek van 2,80 meter is met olieverf een blonde vrouw geportretteerd. Ze draagt alleen één felroze sok en een doorschijnende top. Dit kunstwerk, Miss January uit 1997, is voor een recordhoogte in New York geveild. Het werk is van de Zuid-Afrikaanse Marlene Dumas (71), die al een tijd woont en werkt in Amsterdam.

Oude vrouw- en manrollen

In vergelijking met de prijs van het duurste kunstwerk van een levende man lijkt de 12,2 miljoen euro voor Miss January wel mee te vallen. Het beeld Rabbit van de mannelijke kunstenaar Jeff Koons is namelijk voor 81 miljoen euro geveild.

Volgens hoogleraar vroegmoderne kunst en beeldcultuur aan de Universiteit van Amsterdam Hanneke Grootenboer komt het prijsverschil omdat er anders wordt gekeken naar kunst van vrouwelijke kunstenaars, dan die van de mannelijke collega's.

Andere opvoeding

Vrouwelijke kunstenaars hebben een grotere inhaalslag te maken, volgens Grootenboer. Vroeger waren er überhaupt bijna geen vrouwelijke kunstenaars, dat was namelijk heel moeilijk om te worden als vrouw. "In de tijd van de grote meesters, waren er hele 'gegenderde' mannen- en vrouwenrollen. Waarbij de opvoeding van meisjes en jongens heel sterk van elkaar verschilde."

"De jongens werden opgevoed in de talen en in intellectuele kunsten, waarbij de schilderkunst daartoe behoorde, terwijl de meisjes werden opgevoed in textiele werkvormen. Die leerden naaien, spinnen en borduren", legt ze uit. "Als vrouwen al kunst maakten, dan waren ze een uitzondering op de regel", vertelt Grootenboer verder. "Ze werkten vaak niet met olieverf, maar met andere materialen, zoals waterverf." Ook waren de schilderijen die ze maakten vaak wat kleiner omdat ze de materialen niet hadden.