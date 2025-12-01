Waarom koperdiefstal bij het spoor zo moeilijk te voorkomen is

De prijs van koper is de afgelopen tijd flink gestegen en koperdieven proberen hiervan te profiteren. Door het gewilde metaal - dat wordt gebruikt voor de productie van laadpalen, windmolens, zonnepanelen én treinsporen - door te verkopen hopen ze flink te verdienen. Maar: "Het is in ons land vrijwel niet mogelijk om te verkopen", merkt Paul Vermeij, adviseur bij Metaal Recycling Federatie, op.