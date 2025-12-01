Waarom koperdiefstal bij het spoor zo moeilijk te voorkomen is
Een koperdief knipte van het weekend zeven treinkabels door. Daardoor lag het treinverkeer richting het noorden van het land maandagochtend urenlang stil. De schade is nu hersteld, maar de vraag waarom het zo makkelijk is om koper te stelen, blijft.
De prijs van koper is de afgelopen tijd flink gestegen en koperdieven proberen hiervan te profiteren. Door het gewilde metaal - dat wordt gebruikt voor de productie van laadpalen, windmolens, zonnepanelen én treinsporen - door te verkopen hopen ze flink te verdienen. Maar: "Het is in ons land vrijwel niet mogelijk om te verkopen", merkt Paul Vermeij, adviseur bij Metaal Recycling Federatie, op.