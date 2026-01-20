Waarom inspraak van anderen in PVV steeds weer problemen oplevert voor partijleider Geert Wilders
Zeven PVV'ers verlieten vandaag de fractie in de Tweede Kamer. 'Een zwarte dag', noemt partijleider Geert Wilders. Maar het is zeker niet voor het eerst dat PVV'ers opstappen omdat ze het niet eens zijn met hoe de partij wordt bestuurd.
Zo stapte Hero Brinkman in 2012 uit de partij omdat hij meer democratie wilde in de PVV. Hij is niet verbaasd dat deze groep mensen nu de partij verlaat: "Ik wist dat er een aantal dissidenten in opmaat waren, kleine 'Hero Brinkmannetjes' die in wording kwamen."
Niet onvermijdelijk
Zelf vond hij vanaf het begin, in 2006, dat de partij democratisch moest worden. Hij zou dit ook met Geert Wilders afgesproken hebben. "Dat was een belofte van Geert: 'Ik ga uiteindelijk die partij democratiseren.'" Toen dat uiteindelijk niet gebeurde, startte Brinkman in 2010 een campagne voor de democratisering.
Onvermijdelijk was het opstappen van de zeven PVV'ers volgens hem niet. "Maar de onvermijdelijkheid zat hem natuurlijk in het feit dat er niet gedemocratiseerd werd. Geert dacht dat hij evengoed nog steeds op een oude manier zijn eigen bedrijf kon runnen."
Nieuwe Kamerleden
"Mensen komen in aanraking met andere fracties en andere collega-kamerleden en zien hoe dat bij hun in de fractie gaat en hoe er gediscussieerd wordt en hoe standpunten gewijzigd worden", legt hij uit. "Nou ja, en dat accepteren mensen gewoon niet en zeker niet als er in één keer een gigantische hoeveelheid nieuwe Kamerleden in de Tweede Kamer terechtkomen."
Wat er hierna voor de partij komt, vindt Brinkman moeilijk te zeggen. Ook omdat hij niet zeker is hoe deze opstand tot stand is gekomen. "Ik kan me niet voorstellen dat Wilders dit niet heeft geweten. Het kan ook een opzet zijn geweest, natuurlijk", filosofeert de oud-politicus.