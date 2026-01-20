Waarom inspraak van anderen in PVV steeds weer problemen oplevert voor partijleider Geert Wilders

Zo stapte Hero Brinkman in 2012 uit de partij omdat hij meer democratie wilde in de PVV. Hij is niet verbaasd dat deze groep mensen nu de partij verlaat: "Ik wist dat er een aantal dissidenten in opmaat waren, kleine 'Hero Brinkmannetjes' die in wording kwamen."

Niet onvermijdelijk

Zelf vond hij vanaf het begin, in 2006, dat de partij democratisch moest worden. Hij zou dit ook met Geert Wilders afgesproken hebben. "Dat was een belofte van Geert: 'Ik ga uiteindelijk die partij democratiseren.'" Toen dat uiteindelijk niet gebeurde, startte Brinkman in 2010 een campagne voor de democratisering.

Onvermijdelijk was het opstappen van de zeven PVV'ers volgens hem niet. "Maar de onvermijdelijkheid zat hem natuurlijk in het feit dat er niet gedemocratiseerd werd. Geert dacht dat hij evengoed nog steeds op een oude manier zijn eigen bedrijf kon runnen."