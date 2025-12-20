Waarom het voor veel studenten moeilijk is om een aanvullende beurs te ontvangen

Om een aanvullende beurs te krijgen, moeten studenten eerst bewijzen dat hun ouders niet kunnen of willen bijdragen. Uit onderzoek van Investico blijkt dat DUO, verantwoordelijk voor de studiefinanciering, maar weinig van dit soort aanvragen goedkeurt. De vraag is daarom of deze regeling nog zin heeft, of dat er een andere regeling nodig is om deze studenten te helpen.