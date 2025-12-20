Waarom het voor veel studenten moeilijk is om een aanvullende beurs te ontvangen
Studenten die weinig of geen financiële steun van hun ouders krijgen, kunnen een aanvullende beurs ontvangen. Dit moet de financiering van de studie makkelijker maken. Maar in de praktijk gaat dat niet altijd goed. "Regelingen zijn heel streng geworden."
Om een aanvullende beurs te krijgen, moeten studenten eerst bewijzen dat hun ouders niet kunnen of willen bijdragen. Uit onderzoek van Investico blijkt dat DUO, verantwoordelijk voor de studiefinanciering, maar weinig van dit soort aanvragen goedkeurt. De vraag is daarom of deze regeling nog zin heeft, of dat er een andere regeling nodig is om deze studenten te helpen.