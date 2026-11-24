Ruzie, vingerwijzen, chaos en geen gezamenlijke slotverklaring: de klimaattop in Turkije was historisch, maar niet in positieve zin. Toch hoeft de harde botsing tussen landen niet alleen maar slecht nieuws te betekenen voor het klimaat.

"Het kan echt een wake-up call zijn", zegt klimaatexpert Hilde Stroot van Oxfam Novib. "En een roep om de klimaattop anders in te gaan richten." Volgens haar maakt dat de kans groter dat er op de komende keren scherpere conclusies worden getrokken. Geen afspraken gemaakt De 'Conference of the Parties', afgekort COP, wordt jaarlijks gehouden door Verenigde Naties en geldt als de belangrijkste bijeenkomst op het gebied van klimaat. Meer dan 190 landen komen samen om afspraken te maken over klimaatverandering. Stroot was er ook deze keer weer bij: de afgelopen editie in Turkije (COP31) noemt ze vooral 'frustrerend'. Normaal gesproken eindigt een top met een overkoepelende slotverklaring waarbij alle deelnemende landen zich verbinden aan bepaalde doelen of afspraken, maar dit jaar lukte dit niet. Afbouw fossiele energie Kort gezegd wilde de Europese delegatie niet instemmen met een tekst waarin de afbouw van fossiele brandstoffen niet werd genoemd, terwijl olieproducerende landen als Saudi-Arabië en Rusland juist niet wilden instemmen met een verklaring waar dit wél in staat. Ook was er geen overeenstemming over wie moet betalen voor de gevolgen van klimaatverandering. Hoe teleurstellend ook, deze botsing zat er al een paar jaar aan te komen, zegt Stroot. Eigenlijk begon dit al op de klimaattop in 2023, waarin voor het eerst expliciet werd opgeroepen om af te stappen van fossiele energiebronnen, zoals olie en kolen.

COP anders inrichten? "Sindsdien zie je dat de blokken echt enorm tegenover elkaar staan, het komt elke keer weer opnieuw op", legt de klimaatexpert uit. Ze wijst erop dat de toppen een 'consensusmodel' hebben, dus dat alle landen het met elkaar eens moeten worden. "Ik denk dat iedereen nu nog bezig is met wonden likken, maar dat het debat over hoe dit verder moet de komende weken heel erg hard gaat opspelen." Volgens haar kan deze laatste ruzie aanleiding zijn voor een gesprek over hoe de klimaattoppen anders ingericht kunnen worden. Aan de andere kant is ze bang dat de 'klimaatontekennende' partijen het aangrijpen om de COP ter discussie te stellen. "Die zullen zeggen: 'Laten we maar ophouden met deze geldslurpende toppen.'" 'Conflict op tafel leggen' Ook klimaatwetenschapper Leo Meyer ziet dat er verschillende kanten zitten aan het mislukken van deze top. Hij was bij meer dan twintig van dit soort conferenties en zat bij een deel aan de onderhandelingstafel. Ook werkte hij als wetenschappelijk adviseur van de Nederlandse delegatie en als vertegenwoordiger van het IPCC, het belangrijkste klimaatpanel ter wereld.

Het is goed om een keer het conflict gewoon op tafel te leggen en de olifanten in de kamer wereldwijd goed zichtbaar te maken. klimaatonderhandelaar Leo Meyer over het mislukken van COP31

"Aan de ene kant is het goed om een keer het conflict gewoon op tafel te leggen en de olifanten in de kamer wereldwijd goed zichtbaar te maken", zegt Meyer. Daarmee doelt hij op hardop uitspreken dat fossiele brandstof de belangrijkste oorzaak is van opwarming van de aarde. "Aan de andere kant: het richt natuurlijk ook schade aan." 'Meer dan een slotverklaring' Hij legt uit dat het bij de VN belangrijk is dat iedereen probeert dichter tot elkaar te komen. Ook als dat betekent dat je als land niet helemaal je zin krijgt. Soms moet je 'desnoods tandenknarsend' akkoord gaan. Dat dit niet is gelukt, is volgens hem slecht voor de verhoudingen. En zonde, want er ook veel moois in de verklaring, vindt Meyer. Toch is een klimaattop veel meer dan alleen een slotverklaring, benadrukt hij. Op de bijeenkomst zijn inmiddels tienduizenden mensen. Niet alleen namens overheden: ook wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties komen samen om plannen te maken. "Een soort spin-off die heel gunstig werkt, en misschien zeker zoveel effect heeft als al die formele teksten."