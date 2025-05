Waarom gemeente Zutphen pas zo laat naar omwonenden communiceerde over opvanglocatie asielzoekers

Transparantie belangrijk

Vanavond is een tweede inwonersavond. De wethouder benadrukt dat de gemeenteraad er nog over moet meepraten. "En daar wordt ook nog een beslissing genomen."

Maar, "op het moment dat je zo laat pas mensen informeert, is eigenlijk ook een normaal gesprek niet meer mogelijk", zegt Annemarie van Hinsberg. Ze is programmaleider sociale stabiliteit bij onderzoeksbureau Movisie. "Natuurlijk weet je dat niet iedereen altijd blij zal zijn, maar het gaat erom dat je transparant bent, dat je met elkaar in gesprek gaat."

Slecht voor de relatie

Wel begrijpt Van Hinsberg de afweging: moet je als gemeente al plannen delen die vaag en niet definitief zijn? "Het is aan de ene kant de angst dat je allemaal gedoe organiseert, zeker als dat landelijk wordt opgeklopt. En dat er vanuit buiten de gemeente ook mensen weerstand hebben of tegenactie gaan organiseren."

"Maar wat je dan mist - en wel had gehad als je wél met mensen in gesprek ging, stel dat je had geïnvesteerd in een goede relatie met je inwoners - is draagvlak", legt ze uit.