Waarom gaat gen Z minder naar de kroeg dan eerdere generaties? 'Nu veel meer opties voor vermaak'

"We zien dat gen Z de horeca veel opzoekt, maar tegenwoordig is het veel meer verspreid over de dag", zegt de voorzitter van KHN Marijke Vuik. Dat generatie Z de kroeg minder opzoekt is niet zonder gevolgen. Mede door het wegblijven van deze generatie zijn er dit jaar minder cafés ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Op 1 januari 2026 stonden er 10.038 cafés ingeschreven bij de KVK, een jaar eerder waren dat er 10.240. Zo'n 200 cafés minder dus.

Te druk met andere dingen

Er zijn meerdere redenen waarom gen Z het café vaker mijdt. Het komt onder andere door het gebrek aan tijd, zegt jongerenonderzoeker en gen Z-expert Laura Bas. "Het leven is drukker geworden en er zijn nu heel veel opties voor vermaak. Naar het café is slechts één van al deze opties."

De keuze is niet alleen reuze, maar gen Z wil zelf ook meer volgens Bas. "Ze willen sporten, naar festivals, reizen, met vrienden afspreken en een online leven. Dat zorgt voor dus voor een verschuiving in vrijetijdsbesteding."

'Kinderen van corona'

Om de verschuiving van uitgaansgedrag te verklaren, kan je niet om corona heen, zegt Bas. "Op lange termijn is het nog onduidelijk wat de precieze effecten zijn, maar een hele groep heeft een hap uit zijn jeugd gehad. Dat heeft impact."

Bas vervolgt: "Jongeren hebben van hun 18de tot 20ste niet uit kunnen gaan. Zij moeten dat nog leren." Generatie-expert Daniëlle Schreurs vult aan: "Toen iedereen thuis zat, heeft deze generatie gezien dat het niet nodig was om naar een café te gaan. Het kon ook bij iemand thuis in huiselijke setting. Dat is blijven hangen."