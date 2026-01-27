Waarom gaat gen Z minder naar de kroeg dan eerdere generaties? 'Nu veel meer opties voor vermaak'
Het uitgaansleven verandert. Gen Z gaat minder naar het café dan andere generaties, ziet Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Deze generatie kent misschien wat minder nachtdieren."
"We zien dat gen Z de horeca veel opzoekt, maar tegenwoordig is het veel meer verspreid over de dag", zegt de voorzitter van KHN Marijke Vuik. Dat generatie Z de kroeg minder opzoekt is niet zonder gevolgen. Mede door het wegblijven van deze generatie zijn er dit jaar minder cafés ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK). Op 1 januari 2026 stonden er 10.038 cafés ingeschreven bij de KVK, een jaar eerder waren dat er 10.240. Zo'n 200 cafés minder dus.
Te druk met andere dingen
Er zijn meerdere redenen waarom gen Z het café vaker mijdt. Het komt onder andere door het gebrek aan tijd, zegt jongerenonderzoeker en gen Z-expert Laura Bas. "Het leven is drukker geworden en er zijn nu heel veel opties voor vermaak. Naar het café is slechts één van al deze opties."
De keuze is niet alleen reuze, maar gen Z wil zelf ook meer volgens Bas. "Ze willen sporten, naar festivals, reizen, met vrienden afspreken en een online leven. Dat zorgt voor dus voor een verschuiving in vrijetijdsbesteding."
'Kinderen van corona'
Om de verschuiving van uitgaansgedrag te verklaren, kan je niet om corona heen, zegt Bas. "Op lange termijn is het nog onduidelijk wat de precieze effecten zijn, maar een hele groep heeft een hap uit zijn jeugd gehad. Dat heeft impact."
Bas vervolgt: "Jongeren hebben van hun 18de tot 20ste niet uit kunnen gaan. Zij moeten dat nog leren." Generatie-expert Daniëlle Schreurs vult aan: "Toen iedereen thuis zat, heeft deze generatie gezien dat het niet nodig was om naar een café te gaan. Het kon ook bij iemand thuis in huiselijke setting. Dat is blijven hangen."
Huiselijke omgeving
"Een huiselijke setting heeft bij gen Z meer de voorkeur", vervolgt Schreurs. "Het is vertrouwd, het is veilig en ze kiezen met wie ze de tijd doorbrengen. Dat is bij een café minder."
"Ook is het café publiekelijker en kunnen beelden van je zomaar online verschijnen. Deze generatie is daar veel meer mee bezig, omdat ze in een digitale wereld zijn opgegroeid", zegt Schreurs.
Samen ontbijten
Het is niet zo dat de jonge generatie de deur helemaal niet meer uitgaat. Ze doen dat vaker overdag. "Koffiebarretjes zijn populair, of samen ontbijten. Gen Z bestaat misschien wat meer uit dagdieren", stelt Bas.
Geld speelt daar ook een belangrijke rol bij. "Het leven is duur, ook de horeca. Het is dus echt kiezen wat je wilt. En dan is het niet én naar het koffiebarretje én naar het café. Het is of of", legt Schreurs uit.
Gen Z drinkt minder
Als ze dan toch 's avonds naar het café gaan, hebben ze ook een ander drankgebruik dan andere generaties. "Gen Z drinkt over het algemeen minder dan andere generaties", ziet Bas.
"Dry January is echt een begrip onder de jongvolwassenen. Ze zijn zich bewuster van de nadelen van alcohol", zegt Bas. "En als ze wel drinken, drinken ze vaak thuis al in, dus daar lijdt de kroeg en de discotheek ook weer onder."
Liever cocktail dan meer bier
"Ze drinken dus niet alleen minder, maar ze hebben ook voorkeur voor kwaliteit boven kwantiteit", zegt Bas. "Dus liever een Espresso Martini in plaats van een paar bier. En daar kan je de avond niet op volhouden", licht ze toe, "dat maakt een café ook minder aantrekkelijk."
Bas ziet desondanks nog wel kansen om gen Z naar het café te trekken. "Festivals zijn ook populair onder deze generatie. Dat komt echt door de "experience" waar de generatie veel waarde aan hecht. Het delen van een ervaring met vrienden en gelijkgestemden. Ze zijn ook bereid daarvoor te sparen en geld aan uit te geven. Als je daar als café op inzet, kan je ze verleiden."