Waarom er misschien tóch geen compleet verbod op benzineauto's komt in de EU

Bijna 20 jaar geleden werd die discussie al aangezwengeld door Denemarken en voormalig Eurocommissaris Frans Timmermans kreeg die maatregel erdoor: vanaf 2035 zijn er in de Europese Unie geen verbrandingsmotoren meer te koop. Maar vorig jaar opperde Italië al om terug te krabbelen, nu lijkt de EU serieus te overwegen dát ambiteuze doel los te laten. Niet 100 procent maar 90 procent van de auto's moet vanaf 2035 niet meer op fossiele brandstoffen rijden.