Waarom Donald Trump aankondigt dat het luchtruim boven Venezuela 'gesloten' is

De afgelopen tijd lopen de spanningen tussen de VS en Venezuela op. De aankondiging past in een rijtje incidenten tussen de twee landen. Door de dreiging besloten meerdere vliegtuigmaatschappijen, ook KLM, daarom niet meer boven Venezuela te vliegen. Zij vinden het daarvoor niet veilig genoeg. Maar kunnen we ook echt aanvallen verwachten?

Amerika-verslaggever Tom van 't Einde zegt daarover: "Trump wil regime change, een andere president. Hij zal dat niet hardop zeggen", legt Van 't Einde uit, maar hij wil gewoon dat de Venezolaanse leider Maduro aftreedt. "Trump probeert de druk nu op te voeren en gaat steeds verder escaleren. Dus we zouden de komende dagen echt aanvallen kunnen verwachten op Venezolaans grondgebied."