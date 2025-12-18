Waarom de dierenarts steeds duurder wordt: 'Het is emotionele chantage'
De zorgkosten voor huisdieren rijzen de pan uit. De laatste 5 jaar zijn de prijzen voor behandelingen als een castratie enorm toegenomen. Het wordt hierdoor voor veel mensen lastiger om de juiste zorg te regelen voor de hond of kat.
Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn de kosten voor het verzorgen van huisdieren de afgelopen jaren hoger geworden doordat steeds meer dierenartsenpraktijken commerciëler zijn geworden en uitzijn op winst. De toezichthouder komt daarom nu met een oproep om huisdiereigenaren te beschermen tegen de steeds hoger wordende kosten.