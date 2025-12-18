Waarom de dierenarts steeds duurder wordt: 'Het is emotionele chantage'

Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zijn de kosten voor het verzorgen van huisdieren de afgelopen jaren hoger geworden doordat steeds meer dierenartsenpraktijken commerciëler zijn geworden en uitzijn op winst. De toezichthouder komt daarom nu met een oproep om huisdiereigenaren te beschermen tegen de steeds hoger wordende kosten.