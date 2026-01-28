Waarom daling van Amerikaanse dollar vooral slecht nieuws is voor Europa

De dollar wordt in hoog tempo steeds minder waard. Kreeg je vorig jaar nog 1 dollar en 4 cent voor 1 euro, is dat nu 15 dollarcent meer. Maar wat betekent dat eigenlijk? Het is 'goed nieuws én slecht nieuws', volgens financieel journalist Martin Visser.

De dollar staat, ten opzichte van de euro, op zijn laagste punt in 4 jaar. Financieel journalist Martin Visser van de Telegraaf beantwoordt 4 vragen hierover. 1. Hoe komt het dat de dollar zakt in waarde? De grootste reden daarvoor is de onzekerheid rondom de politieke en financiële koers van het land, vertelt Visser. "Veel analisten zien wantrouwen in de politieke koers van Amerika, van Donald Trump. Daarbij komt ook nog eens een keer enorm hoge staatsschuld in Amerika. Er zijn toch wel zorgen over of Amerika dat allemaal kan blijven ophoesten en kan blijven financieren." Visser noemt de huidige situatie een 'echo' van vorig jaar april. "Dat moment dat Donald Trump dat grote kartonnen bord omhoog hield, waar al die tarieven op stonden. Hij verklaarde de handelsoorlog aan ongeveer de hele wereld." Dat had enorme gevolgen, blikt de financieel journalist terug. "Niet alleen op de aandelenkoersen, maar ook op de Amerikaanse staatsleningen en op de dollar." "Dat is wel opvallend", gaat hij verder, "want dat de aandelen op en neer gaan als er onverwachte dingen gebeuren, is één ding. Maar als ook echt de dollar reageert en ook staatsleningen, dan is er echt wel iets meer aan de hand. En daar lijkt het wel een beetje op, wat er nu gebeurt."

2. Waarom verkopen grote pensioenfondsen, zoals ABP, nu hun Amerikaanse staatsobligaties? Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft veel minder Amerikaanse staatsobligaties in handen dan een jaar geleden, bleek vorige week. Ook twee pensioenfondsen in Denemarken en een in Zweden hebben een deel van hun Amerikaanse staatsobligaties verkocht. "Pensioenfondsen kiezen als het goed is niet op basis van politieke voorkeuren, maar die schatten risico's in", vertelt Visser hierover. "Het kan zijn dat zij inschatten dat de risico's van een belegging in Amerika zijn toegenomen. En dat is denk ik ook zo."

Wat zijn staatsobligaties? Wanneer een land geld nodig heeft, lenen ze dat van beleggers. In ruil daarvoor geeft de overheid een schuldpapier uit, ook wel een staatsobligatie genoemd. In Amerika heten deze leningen de US Treasury. Je kan deze papieren voor verschillende periodes kopen. Soms krijg je je geld na 3 maanden terug, maar het kan ook pas na 5 of 10 jaar zijn. In de tussentijd ontvang je vaak rente.

"Het kan natuurlijk zijn dat je gewoon inschat: dit is me gewoon te riskant geworden om daarin te beleggen en ze leveren te weinig, en dan doe je er afstand van", legt de financieel journalist uit over pensioenfondsen en het verkopen van de staatsobligaties. "Dat is wat anders dan dat de politiek echt opdraagt aan pensioenfondsen: ga al die dingen dumpen, want wij willen graag Trump onder druk zetten. Dat zie ik in Europa niet zo heel snel gebeuren." "Als ze dat wel zouden doen", gaat Visser verder over een volledige verkoop van de obligaties, "dan zouden de pensioenfondsen ook enorme verliezen lijden. Dus het is zeer de vraag of dat in het belang van de pensioendeelnemers is. Ik denk dat pensioenfondsen daar ook wel behoedzaam mee zijn. Die kunnen niet zo massaal die stukken gaan dumpen."

3. De staatsschuld van Amerika loopt steeds verder op. Hoe lang houden ze dit nog vol? "De Amerikaanse staatsschuld is heel erg hoog", bevestigt Visser. "En dan hangt het natuurlijk van de kracht van je economie af en de dominantie van jouw economie in de wereld hoelang je dat vol kan houden. Amerika is geen Griekenland", vergelijkt hij met het land dat in de Eurocrisis failliet ging. "Ze houden dit heel lang vol." Hij legt uit: "De economische power is natuurlijk heel groot. En tegelijkertijd is de dollar, ondanks die daling in waarde, echt heel belangrijk in de wereld. Een heel grote deel van de wereldhandel gaat in dollars." De Verenigde Staten en het financiële systeem zijn zo belangrijk dat het 'echt niet zomaar omvalt en failliet gaat', vertelt Visser. "Maar", gaat hij verder, "je ziet wel dat er wel zorgen zijn over die staatsschuld en dat is een soort waarschuwing richting Amerika dat ze het niet te dol moeten maken." "Stel de rente stijgt echt heel hard", schetst Visser, "als beleggers heel grote rendementen gaan eisen vanwege de grote risico's, dan gaat de regering Trump natuurlijk wel merken dat ze steeds meer geld kwijt zijn aan rente. En als dat uit de hand loopt, dan wordt het begrijpelijk onbetaalbaar om die schuld te blijven financieren. Maar dat is denk ik nog heel ver weg."

4. Wat betekent de dalende waarde van de dollar voor ons? Het is vooral belangrijk dat de koers niet te hard beweegt, vertelt Visser hierover. "Dat er koersverschillen zijn, dat is niet gek, dat is niet nieuw. Maar als het heel schielijk en heel snel gaat, heb je grote veranderingen in koers. Daar houden de centrale banken helemaal niet van en dat heeft ook economische gevolgen." Positieve én negatieve gevolgen, volgens Visser. "Het is goed nieuws voor de consument die toevallig nu net in Amerika op vakantie is, bijvoorbeeld. Je hotel en uiteten gaan, zijn ineens veel goedkoper geworden. Dat scheelt echt enorm. Het is een duur land voor onze Nederlanders", weet hij. Het is ook voordelig voor mensen die Amerikaanse spullen kopen. Maar het heeft dus ook nadelen. "Het is slecht nieuws voor ons als hele economie, als economie van Europa en de wereld." Hij legt uit: "Wij worden gewoon in verhouding duurder. We zijn een exportland, heel veel van onze export gaat naar Amerika. Dus uiteindelijk is het geen goed nieuws. We hebben liever gewoon een wat lagere koers van de euro dan van de dollar."