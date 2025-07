Waarom China Rusland blijft steunen in de oorlog tegen Oekraïne

China en Rusland sloten in februari 2022, slechts enkele weken voor de Russische inval in Oekraïne, een vriendschap 'zonder grenzen'. Wat stelt dit partnerschap tussen de twee wereldmachten voor en vormt het een bedreiging voor ons? We spreken er onder meer over met China-expert Ardi Bouwers van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS).