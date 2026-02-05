Waarom blijven gemeenten de belastingen verhogen? 'Steeds moeilijker om begroting rond te krijgen'

Dit jaar verwachten gemeenten 15,3 miljard euro op te halen met heffingen. Dat is 6,5 procent meer dan vorig jaar. In 2016 haalden gemeenten met hun heffingen nog 9,1 miljard euro op.

Sindsdien zijn ze met ruim 68 procent opgelopen. Huiseigenaren betalen dit jaar 5 procent meer, met de OZB wordt dit jaar 6,4 miljard opgehaald is de verwachting.