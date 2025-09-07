De goudprijs is hoger dan ooit. Beleggers vluchten naar dit edelmetaal omdat de rente in de VS mogelijk omlaag gaat en zoeken nu andere manieren om hun geld te stallen. Goud wordt dan vaak als 'veilig' gezien. We vroegen wat jullie hierover wilden weten.

Waar kan ik het beste oud goud inleveren? En andere vragen over de stijgende goudprijs beantwoord

Jullie vragen over de stijgende goudprijs worden beantwoord door directeur Johan de Ruiter van Goudwisselkantoor. En door Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Universiteit Tilburg. 1. Waarom is goud nog steeds zo waardevol? Een belangrijke reden hiervoor is dat goud al ruim 6.000 jaar waarde heeft, begint De Ruiter. "In de Griekse en Romeinse tijd en later in de Middeleeuwen betaalden mensen met goud, zilver en brons. Het is dus eigenlijk een vorm van geld. Nu is dat vervangen door papiergeld." Daarnaast hebben centrale banken van landen grote hoeveelheden goud opgeslagen als reservemiddel, gaat de expert verder. Dat doen ze volgens hem als 'een soort zekerstelling' voor het geval het huidige systeem waarin we met geld betalen zou omvallen. "Zo hebben ze toch iets in bezit wat wereldwijd geaccepteerd wordt als betaalmiddel." Hoogleraar Benink noemt ook de schaarste van goud als reden waarom het edelmetaal zo waardevol is. "Je ziet dat mensen in tijden van onzekerheid op zoek gaan naar een fysiek goed, zoals goud. En daarin beleggen ze dan omdat dat zijn waarde behoudt."

Bron: Eigen foto/ANP Johan de Ruiter en Harald Benink

2. Is investeren in goud een stabiele en veilige optie op lange termijn? Goud is eeuwenlang waardevol gebleken en stijgt in prijs mee met de inflatie, weet De Ruiter. "In afgelopen 5 jaar is de prijs van goud verdubbeld. Die stijgende lijn lijkt nu ook te versnellen door de hogere inflatie van de laatste jaren. Dus je zou je eigenlijk kunnen afvragen" wordt goud dan meer waard of wordt geld minder waard?" Hij ziet een nieuwe groep consumenten investeren in goud: "Op dit moment zie ik dat juist heel veel jongeren steeds vaker kleine stukjes goud kopen en het wegleggen voor de langere termijn. Terwijl het vroeger vooral de vermogende Nederlander was die zijn portefeuille verdeelde in het kopen van aandelen en een stukje goud." "In het afgelopen halfjaar waren de helft van onze klanten mensen die nog niet eerder goud gekocht hadden", gaat de directeur van het Goudwisselkantoor verder. "En omdat de rente bij banken toch vrij laag is en de andere spaarmogelijkheden toch soms risicovoller zijn, zie je dat het steeds normaler wordt om weer goud te kopen." Ook landen kopen momenteel goud in, weet De Ruiter. "Er zijn centrale banken die duizenden kilo's goud per jaar bijkopen, met name in Azië. We weten bijvoorbeeld dat China en India hun goudvoorraad fors verhogen, waardoor je een continue stijging van goudprijs hebt. Dat overheden zelf goud bij kopen, bevestigt voor consumenten dat het een goede investering is."

3. Hoe zorgen verwachte rentedalingen en hogere inflatie ervoor dat de prijs van goud stijgt? "De markten denken dat de verwachte rentedaling in de VS en importheffingen die Amerika opleggen tot een hogere inflatie leiden. Het gevolg is dat het geld minder waard wordt en dan stijgt de prijs van goud. Beleggers anticiperen hier dan op", legt De Ruiter uit. Benink ziet dat de prijs van goud ook stijgt bij (geo)politieke onzekerheid. "Als er veel paniek- en angstgevoelens bestaan over wat er in de wereld gebeurt, leidt dat ertoe dat mensen goud kopen." De oorlog in Oekraïne en de invoertarieven van de Amerikaanse president Donald Trump leiden volgens de hoogleraar tot veel onzekerheid. "Maar dat kan ook weer snel omslaan", voegt hij daaraan toe. "Dat gebeurt op het moment dat het vertrouwen toeneemt en het gevoel van onzekerheid daalt."

4. Wanneer bereikt de goudprijs zijn piek(momenten)? Dat is niet te zeggen, omdat niemand in de toekomst kan kijken, benadrukken beide experts. Maar er worden wel voorspellingen gedaan, weet De Ruiter. "Goudhandelaren, maar ook grote banken in Amerika en Europa, geven zowel op de korte als op de lange termijn een stijging aan. Afgelopen woensdag bereikte de goudprijs de hoogste koers ooit: het edelmetaal kostte toen 97.894 euro per kilo." Volgens de expert verwachten de markten dat de goudprijs nog verder zal stijgen omdat hij eigenlijk altijd meegroeit met de inflatie. Daardoor is het een structurele markt die stijgend is, alleen soms wat harder en soms wat langzamer.

5. Waar kan ik het beste oud goud inleveren? "Het is belangrijk om je gouden voorwerpen bij een landelijke gevestigde partij in te leveren en niet zomaar ergens op de hoek van de straat of op het internet. Kies voor een partij waarbij je je vertrouwd voelt", waarschuwt De Ruiter. Daarnaast is het volgens hem ook belangrijk dat je binnen afgeschermd de verkoop kunt doen. "Zodat je in alle rust en privacy je sieraden op waarde kunt laten schatten." Mocht je toch je gouden voorwerpen via het internet willen inwisselen voor goud, dan is het belangrijk om te controleren of de winkel is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg, zegt De Ruiter. Dat keurmerk laat zien dat het bedrijf voldoet aan de wettelijke regels waar Nederlandse webwinkels zich aan moeten houden.