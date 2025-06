Vroeg in zomen al extreme hitte in Zuid-Europa: kan zonvakantie door klimaatverandering straks nog wel? 'Het nieuwe normaal'

"Kijk, dat het een keertje heet is, dat is gewoon het weer. En we hebben natuurlijk altijd wel hitte gehad", legt Van Leur uit. "Maar het feit dat deze hitte nu zo vroeg in het jaar valt, op zoveel plaatsen en dat het vervolgens ook langdurig zo heet is, dat is eigenlijk het nieuwe normaal."

In verschillende Italiaanse steden, waaronder Rome en Milaan, wordt morgen zo'n 40 graden verwacht. In de Spaanse stad Sevilla tikte de thermometer vandaag al 42 graden aan en kan het de komende dagen nog warmer worden. Het zijn temperaturen die daar op zich vaker voorkomen maar wel pas later in de zomer, in juli en augustus.

Vroeg in zomerseizoen extreme hitte in Zuid-Europa: kan zonvakantie straks nog wel?

"Als er ergens een hittegolf geweest is dan gaan ze terugrekenen: wat is er nu anders met het huidige klimaat ten opzichte van vroeger", legt ze uit. "En altijd komt naar voren dat hitte veel vaker voorkomt, op veel meer plaatsen, en dat de hitte veel heter is." In een toekomstig klimaat gaan we dit soort hittegolven dan ook vaker meemaken, zegt Van Leur.

Dat het in Zuid-Europa zo vroeg al zo heet is én dat dit vaker gebeurt dan vroeger, laat volgens haar zien dat we te maken hebben met een veranderend klimaat. Dat blijkt ook uit nieuw onderzoek dat wordt uitgevoerd, weet de meteoroloog. "En bij hitte zijn weerextremen eigenlijk altijd een-op-een te koppelen aan klimaatverandering."

Verschuivende seizoenen

Die ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de seizoenen, merkt ze op. "Wat je ziet, is dat de hitte nu dus vroeger start en tegelijkertijd ook langer doorloopt. Dus de seizoenen verschuiven een beetje: de zomer begint veel eerder en eindigt veel later." Bovendien verlopen volgens haar de overgangen tussen de verschillende seizoenen minder geleidelijk.

"We gaan echt van een kou en nattigheid in één keer naar warmte en droogte", zegt Van Leur daarover. Zo was dit voorjaar heel droog en dat heeft weer gevolgen voor de zomer: "Het draagt er ook aan bij dat het nu in de atmosfeer heel warm kan zijn. Zo is het ook in Spanje en Portugal kurk- en kurkdroog en kan de grond daar alleen nog maar makkelijker opwarmen."

'40 graden op het randje'

Dat terwijl de zomervakantie nog niet eens begonnen is. Ieder jaar trekken vele Nederlanders richting het zuiden om daar te genieten van de zon en hogere temperaturen dan hier. Maar valt er nog veel te genieten als het tijdens je vakantie de hele week snikheet is? Van Leur: "Ik kan er zelf niet zo heel goed tegen. Maar of de hitte draaglijk is of niet hangt ook mede een beetje van jezelf af."

Toch is de inschatting van de meteoroloog dat veel Nederlanders niet per se heel goed tegen extreem hoge temperaturen kunnen. "40 graden lijkt me wel een beetje het randje." In de schaduw onder een parasol de hele dag luieren, dan is het volgens haar misschien nog wel vol te houden. "Maar je ziet dat steeds meer mensen wel denken: het is me net iets te veel."