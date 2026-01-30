Vrijheidsbijdrage en bezuinigen op de zorg: hoe kabinet-Jetten 19 miljard voor defensie wil vrijmaken

De vrijheidsbijdrage is een extra belasting die 3 van de 19 miljard moet opleveren voor Defensie. Maar hoe gaan we dat bekostigen? Volgens hoofdeconooom van de ING Marieke Blom, zullen burgers dit uiteindelijk moeten betalen.

'Mooi woord voor belasting'

De genoemde vrijheidsbijdrage - oorspronkelijk een plan vanuit het CDA - is volgens Blom in dit geval namelijk een mooi woord voor belasting. "Het betekent gewoon dat de inkomstenbelasting iets omhoog gaat en het betekent ook voor bedrijven dat de premies die ze voor werknemers betalen ook iets omhoog gaan."

"En de ervaring leert", gaat ze verder, "dat als bedrijven een hogere premie moeten betalen voor hun werknemers, dat dat dan ten koste gaat van de loonruimte zoals dat heet." Het gevolg hiervan is dat de lonen iets minder sterk zullen stijgen.