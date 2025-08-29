Voor jongeren zonder vrienden duurt de zomer wel erg lang: 'Je kunt niet op vakantie als je de mensen niet hebt'
De zomer is voor jongeren zonder vrienden een lange, pijnlijke periode. Veel jonge mensen zijn eenzaam, maar het taboe rond het onderwerp is groot. "Ik dacht dat ik altijd vrienden zou hebben, maar toen stopte het."
Filmmaker Anne van der Steen, oprichter van Brabant Maatjes Bryan Vreijsen en expert Anja Machielse delen hun inzichten. Vooral na de studie blijven sommige jongeren eenzaam achter. "Je raakt vaak een deel van je netwerk kwijt dat je had toen je jonger was en op school zat. Dan ben je ineens op jezelf aangewezen", ziet Machielse. "Dat is niet makkelijk."