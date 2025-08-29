Voor jongeren zonder vrienden duurt de zomer wel erg lang: 'Je kunt niet op vakantie als je de mensen niet hebt'

Filmmaker Anne van der Steen, oprichter van Brabant Maatjes Bryan Vreijsen en expert Anja Machielse delen hun inzichten. Vooral na de studie blijven sommige jongeren eenzaam achter. "Je raakt vaak een deel van je netwerk kwijt dat je had toen je jonger was en op school zat. Dan ben je ineens op jezelf aangewezen", ziet Machielse. "Dat is niet makkelijk."