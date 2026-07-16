Volop protesten om ICE, maar immigratiedienst deporteert in alle stilte dubbel zoveel migranten

Afgelopen winter liep de spanning hoog op in de Verenigde Staten na meerdere (fatale) incidenten met agenten van immigratiedienst ICE. Na een aantal rustige maanden is het doodschieten van twee migranten bij een verkeerscontrole reden voor nieuwe demonstraties. Amerika-verslaggever Tom van 't Einde beantwoordt vijf vragen over de dienst die de afgelopen maanden steeds succesvoller is.

1. ICE kondigde gister nog aan te stoppen met het aanhouden van auto's, maar president Trump veegt dit besluit vandaag alweer van tafel. Hoe zit dat?

Dinsdag meldde een overheidsfunctionaris dat ICE tijdelijk zou stoppen met het uitvoeren van verkeerscontroles. Dit besluit volgde kort na twee dodelijke schietpartijen van afgelopen week, die beiden plaatsvonden na verkeerscontroles. Vandaag herroept president Trump dit besluit en stelt hij dat de immigratiepolitie juist onverminderd door moet gaan met het uitvoeren van deze controles.

In een bericht op zijn sociale mediakanaal Truth Social noemt Trump de verkeerscontroles 'een van de belangrijkste middelen' waarmee ICE misdaad bestrijdt. "Daarom moet de immigratiepolitie dit middel vooral blijven inzetten", zegt Van 't Einde.

"Opvallend genoeg gaat Trump hiermee direct in tegen een besluit van zijn eigen regering. Ook gaat hij hiermee lijnrecht in tegen het beleid van Tom Homan, de door Trump benoemde 'grens-tsaar'. Homan zei eerder namelijk nog in een interview dat de controles 'tijdelijk' zouden worden stop gezet, met het doel 'om na te gaan of ICE-agenten veilig zijn en het juiste doen'."