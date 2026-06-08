Klaar met Donald Trump? Dan verhuis ik naar Nederland, dachten deze Amerikanen: 'Wil echt hier blijven'

President Donald Trump probeert het aantal migranten omlaag te krijgen in Amerika, maar ondertussen jaagt hij met zijn beleid juist ook Amerikanen de VS uit. Ook in Nederland melden zich steeds meer Amerikanen, op zoek naar een betere toekomst.

We spreken met Lisa Allen, Christie Brewer en Gina Moore. Alle drie zijn ze recent vanuit de Verenigde Staten naar Nederland verhuisd en allemaal met dezelfde reden: ze willen niet meer wonen in het Amerika van Donald Trump. "Het is gewoon krankzinnig wat daar allemaal gebeurt." 'Shit show' in Amerika Lisa kwam vorige maand in ons land aan. Ze heeft haar zaakjes goed op orde en past daardoor niet in het klassieke plaatje van een vluchteling. Waarom ze dan toch de VS ontvluchtte? Het beleid van president Trump, legt ze uit. "De wreedheid en de corruptie zijn een levende nachtmerrie."

Ik ben hier om te blijven, dit is nu mijn thuis. Lisa Allen over haar emigratie naar Nederland

Hoewel de Amerikaanse pas net hier is, weet ze al wel dat de breuk met haar geboorteland definitief is. "Ik zie Amerika ook niet snel herstellen van deze shit show." Lisa kijkt dan ook vooral vooruit, benadrukt ze. "Ik ren niet weg voor iets, ik ren ergens naartóé." Een betere toekomst in Nederland dus: "Ik ben hier om te blijven, dit is nu mijn thuis. Jullie komen niet meer van me af." Omschakelen in Nederland Ook vriendinnen Gina en Christie lieten alles achter in het bloedhete Texas en verhuisden naar ons koude kikkerlandje. Dat was fysiek én mentaal omschakelen. "Die regen en wind waren echt een schok", vertelt Christie. Inmiddels zijn ze het gewend en vinden ze het beautiful hier. Maar achter die vrolijkheid gaan grote zorgen schuil om de staat van Amerika.

Ik voel me verwend, vergeleken met echte vluchtelingen valt het voor mij mee. Christie Brewer over haar emigratie naar Nederland

Het geweld van immigratiepolitie ICE, het uithollen van de democratie: Gina en Christie herkenden hun land niet meer terug en besloten daarom te vertrekken. Al zien ze zichzelf niet als traditionele vluchtelingen, vertelt Christie. "Ik voel me verwend, want we hebben de middelen om hier een goed leven te leiden. Vergeleken met echte vluchtelingen valt het voor ons mee", benadrukt ze.