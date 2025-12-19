Volop acties voor goede doelen eind van het jaar: dit is wat dat oplevert

Een grote actie die tot vandaag liep, is de korte broeken actie van KiKa. Kinderen dragen een korte broek naar school en zamelen op die manier geld in voor onderzoek naar kanker. Dat doen ze bijvoorbeeld ook in Utrecht. "Ik vind het gewoon heel belangrijk dat kinderen geen kanker meer hebben", vertelt Duuk die ook meedoet. Uiteindelijk is met de actie voor KiKa ruim 1,2 miljoen euro opgehaald. Het geld wordt onder andere gebruikt om onderzoek te financieren.