Volle stranden, maar rustige winkels: warme Pinksteren voor sommige ondernemers juist een domper

Met temperaturen tot 28 graden is het vandaag een uitzonderlijk warme pinksterdag. Verschillende evenementen moesten extra maatregelen nemen en de marathon van Maastricht werd zelfs afgelast. Ook kregen verschillende kustplaatsen te maken met grote drukte.

Drie keer verhuurd

En mensen zochten de verkoeling niet alleen aan het strand, maar in het hele land trokken mensen richting het water. Aan de Loosdrechtse plassen worden alle sloepjes meer dan drie keer verhuurd. "Hier word ik wel blij van", zegt ondernemer Tim Emmelot van Ottenhome. Vorig jaar was het met Pinksteren slecht weer. "Dit is zoveel fijner voor iedereen en ook als ondernemer word je hier gelukkig van."

Dat het mooie weer én vrije dagen samenvallen, gebeurt niet zo vaak zegt hij. "We zijn niet het land met honderd mooie dagen, pasen en hemelvaart waren slecht: Pinksteren nu wel goed."

Rustiger in winkels

Pinksteren is voor veel mensen ook een weekend om lekker te gaan winkelen, naar meubels, kleding of zelfs een auto. In dit weekend bieden winkels, maar ook garages, soms scherpe kortingen om klanten te trekken. Toch leek daar vandaag minder animo voor te zijn. Waar de parkeerplaatsen bij stranden en plassen bomvol stonden, bleven de parkeerplaatsen bij winkels vandaag een stuk leger.