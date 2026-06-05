Met nog 6 dagen te gaan voordat het WK begint, blijft er onduidelijkheid over de deelname van het voetbalteam van Iran. De spelers hebben hun visum voor de Verenigde Staten nog steeds niet binnen. "Dit kan gevolgen hebben voor het schema van anderen."

Voetbalteam Iran nog steeds geen visum voor WK in Verenigde Staten: kan het land nog meedoen? 'FIFA is de baas'

Vanwege de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten die in februari begon, is het al langer onduidelijk of het land nog mee kan doen aan het voetbaltoernooi. Nu reist het team dit weekend toch af naar hun trainingskamp in Mexico. Ondertussen vraagt de Iraanse voetbalbond de FIFA om duidelijkheid over de visumprocedure. Nog geen papieren De bond gaat er vanuit dat de FIFA de benodigde papieren voor het team gereedmaakt, maar tot op de dag van vandaag heeft geen enkele speler deze nog ontvangen. En dat terwijl het voetbalteam de eerste drie wedstrijden van het toernooi in de Verenigde Staten hoort te spelen. Het eerste duel, tegen Nieuw-Zeeland, moet al op 16 juni in Los Angeles worden gespeeld. 5 dagen daarna volgt een tweede wedstrijd in de stad Seattle, dan tegen België. "Er moet dus een beslissing worden genomen: of Iran doet mee of ze doen niet mee", zegt ook hoogleraar Sporteconomie Ruud Koning.

Spelen in Mexico? Maar wat als het voetbalteam de visa niet op tijd krijgt? "Dat is moeilijk in te schatten", zegt Koning. "Maar de FIFA heeft veel bevoegdheden. Ik heb de spelregels erop nageslagen en bij onvoorziene omstandigheden kunnen zij bepalen wat er gebeurt." Zo zou het speelschema van Iran dan bijvoorbeeld kunnen worden aangepast zodat wedstrijden in Mexico plaatsvinden. "FIFA organiseert het toernooi en is de baas. Dus ik verwacht dat zij de komende dagen ergens zullen zeggen: we gaan het zo en zo doen." Nadelig voor anderen Toch is een wijziging in het schema van een toernooi niet altijd wenselijk. "Dit kan namelijk gevolgen hebben voor het speelschema van andere landen", merkt de hoogleraar op. Teams hebben hun voorbereiding en verblijfslocaties vaak afgestemd op de oorspronkelijke planning. 'Dat benadeelt ons', zouden tegenstanders volgens Koning kunnen aanvoeren wanneer zij plotseling extra reizen moeten maken. "En daar hebben ze een punt."

'Campingelftal' Een situatie als deze is de FIFA trouwens niet onbekend, kan Koning vertellen. Hij maakt een vergelijking met het EK voetbal van 1992, toen werd Joegoslavië vlak voor de start van het toernooi uitgesloten vanwege de oorlog in het land. Denemarken werd als vervanger opgeroepen en moest op het laatste moment spelers optrommelen. Dat elftal werd volgens de hoogleraar het 'campingelftal' genoemd. Ondanks die geïmproviseerde voorbereiding schakelde Denemarken Nederland uit in de halve finale met penalty's. "Ze hebben deelgenomen en het toernooi nog gewonnen ook."