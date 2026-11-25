VOC-munten teruggegeven aan Australië: zo zit het met gestolen erfgoed
Van de bodem van de oceaan, naar een Nederlands veilinghuis en nu weer terug bij de rechtmatige eigenaar. Nederland heeft twee munten uit de VOC-tijd teruggegeven aan Australië. De munten werden uit een wrak geroofd en zijn dus 'gestolen erfgoed'.
Het gaat over munten uit VOC-schip de Zuytdorp, dat in 1712 zonk voor de westkust van Australië. In dat schip lagen - toen het werd gevonden - allemaal zilveren munten. Maar na de vondst probeerden rovers de munten in handen te krijgen. Tegenwoordig worden ze beschermd, en is er een onderzoek ingesteld. Zo zijn ook deze munten weer gevonden.