Het gaat over munten uit VOC-schip de Zuytdorp, dat in 1712 zonk voor de westkust van Australië. In dat schip lagen - toen het werd gevonden - allemaal zilveren munten. Maar na de vondst probeerden rovers de munten in handen te krijgen. Tegenwoordig worden ze beschermd, en is er een onderzoek ingesteld. Zo zijn ook deze munten weer gevonden.