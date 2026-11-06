Vliegtuig gestrand door nepbommelding: dit zijn je rechten als passagier
Vandaag is het opnieuw raak, bommeldingen op verschillende Europese vluchten. Het gevolg is vaak hetzelfde: het vliegtuig wijkt uit naar een andere luchthaven, soms zelfs een militaire vliegbasis. Maar stel dat jij aan boord zit, waar heb je dan recht op?
In heel Europa moesten deze week opvallend veel vliegtuigen voortijdig landen na een bommelding, alle meldingen bleken achteraf nep. Het is nog speculeren wie erachter zit, maar het is duidelijk dat het voor onrust onder reizigers zorgt.
Geen reden tot paniek
Volgens Frank Radstake, directeur van brancheorganisatie ANVR, is het geen reden is om meteen in paniek te raken, omdat de kans nog steeds heel klein is dat het je overkomt. "Er worden tegelijkertijd tienduizenden vluchten uitgevoerd en het aantal meldingen is beperkt", zegt hij.
Maar als je wél op een vlucht zit waarop dit gebeurt, wat betekent dat dan voor jou? Volgens Radstake hangt dat af van twee dingen: "Hoe lang het toestel aan de grond blijft en wat voor reis je hebt geboekt."
Alternatieve vlucht
Als je lang stil moet staan, dan wordt je vaak eerst uit het vliegtuig gehaald. "Waarschijnlijk krijg je van de luchtvaartmaatschappij dan een versnapering en daarna vlieg je gewoon door", zegt Radstake. "Vervelend", gaat hij verder, "maar het heeft verder weinig invloed op je reis. Tenzij je een aansluitende vlucht hebt. Dan loop je het risico dat je je overstap mist."
Zit die vlucht bij dezelfde maatschappij, dan moeten zij je een alternatieve vlucht geven. Je komt dan alleen later aan op je bestemming. Heb je losse vluchten bij verschillende maatschappijen geboekt, dan heb je meer pech. Dan ben je namelijk zelf verantwoordelijk, zelfs bij een bommelding. Dat is het nadeel van zelf regelen, zegt Radstake. Dat is het verschil met een pakketreis, waarbij een reisorganisator verantwoordelijk is.
Overnachten
Soms duurt het onderzoek naar de melding zo lang of is het al zo laat, dat je moet overnachten in de plaats waar je bent geland. Dat is volgens Radstake bijna altijd goed geregeld. Wel kan het zijn dat je uren moet wachten voordat je naar je verblijf kunt. Bij een bommelding is er namelijk geen tijd om door te vliegen naar een luchthaven die de maatschappij kent. Het toestel landt op de eerste de beste plek, vaak een militair vliegveld. En daar is niet alles direct klaar voor een groep passagiers.
Wie uiteindelijk de rekening betaalt, is volgens Radstake duidelijk: de luchtvaartmaatschappij. De reiziger komt niet voor kosten te staan. "Of het nou een grappenmaker is of onderdeel van hybride oorlogsvoering, het is de ondernemer die betaalt." Dat is zuur voor de bedrijven, zegt hij, want de kosten gaan helaas niet naar de dader.
Doorvliegen geen optie
Doorvliegen bij een bommelding is geen optie. De veiligheid van de passagiers staat altijd voorop. "Je kunt het risico niet nemen, zelfs als je het gevoel hebt dat de melding nep is." Maar volgens Radstake is er op dit moment geen reden om bang te zijn. "Ik ga ervan uit dat je gewoon vol vertrouwen het vliegtuig in kunt stappen en dat er niks gebeurt."