Vliegtuig gestrand door nepbommelding: dit zijn je rechten als passagier

In heel Europa moesten deze week opvallend veel vliegtuigen voortijdig landen na een bommelding, alle meldingen bleken achteraf nep. Het is nog speculeren wie erachter zit, maar het is duidelijk dat het voor onrust onder reizigers zorgt.

Geen reden tot paniek

Volgens Frank Radstake, directeur van brancheorganisatie ANVR, is het geen reden is om meteen in paniek te raken, omdat de kans nog steeds heel klein is dat het je overkomt. "Er worden tegelijkertijd tienduizenden vluchten uitgevoerd en het aantal meldingen is beperkt", zegt hij.

Maar als je wél op een vlucht zit waarop dit gebeurt, wat betekent dat dan voor jou? Volgens Radstake hangt dat af van twee dingen: "Hoe lang het toestel aan de grond blijft en wat voor reis je hebt geboekt."

Alternatieve vlucht

Als je lang stil moet staan, dan wordt je vaak eerst uit het vliegtuig gehaald. "Waarschijnlijk krijg je van de luchtvaartmaatschappij dan een versnapering en daarna vlieg je gewoon door", zegt Radstake. "Vervelend", gaat hij verder, "maar het heeft verder weinig invloed op je reis. Tenzij je een aansluitende vlucht hebt. Dan loop je het risico dat je je overstap mist."

Zit die vlucht bij dezelfde maatschappij, dan moeten zij je een alternatieve vlucht geven. Je komt dan alleen later aan op je bestemming. Heb je losse vluchten bij verschillende maatschappijen geboekt, dan heb je meer pech. Dan ben je namelijk zelf verantwoordelijk, zelfs bij een bommelding. Dat is het nadeel van zelf regelen, zegt Radstake. Dat is het verschil met een pakketreis, waarbij een reisorganisator verantwoordelijk is.