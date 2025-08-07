Vlaai mag alleen 'Limburgs' genoemd worden als die 'dagvers' is: dit is waarom

Die eis blijft zo streng door de beschermde status die de vlaai vorig jaar kreeg. Er zijn naast de versheid ook speciale eisen voor het bakproces van de vlaai. Daar hebben bakkers zelf over nagedacht. Want in de registratieaanvraag voor die speciale status staat het duidelijk: de 'Limburgse vlaai' is een dagvers product en de 'Limburgse vlaai' mag niet diepgevroren worden na het bakken.

De bakker uit het Limburgse Panningen wilde zijn vlaaien 6 dagen lang kunnen verkopen. Naar eigen zeggen om voedselverspilling te voorkomen. Maar dan mag hij ze dus geen echte Limburgse vlaaien noemen.