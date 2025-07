Vitamine K aan baby's geven: met druppels of toch met een prik? 'Het kan levens redden'

Er wordt al jaren 'geruzied' over de vitamine K-prik voor baby's. De Gezondheidsraad adviseerde al in 2017 om alle pasgeborenen te prikken en de injectie leek er vorig jaar ook echt te komen. Totdat de verloskundigen lieten weten tegen het plan te zijn. Ze zien meer in het verbeteren van orale toediening via druppels. Maar de vraag blijft: is het beter om alle baby's een prik te geven?

Bloed stollen

Iedereen heeft vitamine K nodig, zegt kinderarts Michiel van Wijk van Amsterdam UMC, die gespecialiseerd is in maag-, darm-, en leverziekten. De stof is nodig om eiwitten aan te maken die ervoor zorgen dat je bloed kan stollen. En dat is belangrijk voor als er ergens in het lichaam een bloeding ontstaat.

Maar baby's kunnen in de eerste maanden zelf nog niet genoeg vitamine K aanmaken en bovendien krijgen ze te weinig van de stof binnen via borst- of flesvoeding. "Daarom moeten we ze extra vitamine K geven om ervoor te zorgen dat ze dit soort stollingsproblemen in het bloed niet krijgen", legt Van Wijk uit.

Vitamine K uitpoepen

Op dit moment krijgen de meeste baby's iedere dag druppels met vitamine K, die ouders zelf aan hun kind geven. En dat gaat in het algemeen wel goed, zegt de kinderarts. "We zien daar eigenlijk heel weinig problemen mee bij de meeste kinderen." Tegelijkertijd is er ook een groep bij wie het niet goed gaat en daar zit het probleem.

Want bij baby's met een aangeboren leveraandoening kunnen de darmen de ingeslikte vitamine K namelijk niet opnemen. "Dus eigenlijk drinken ze de druppels en poepen ze die weer uit zonder dat de vitamine K in het bloed terechtkomt", vertelt hij. "En dan kunnen ze er dus ook geen stollingsfactoren van maken, waardoor ze problemen krijgen met de bloedstolling."