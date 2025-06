'Vervangingsregeling' als oplossing voor lege ministerposten? 'Gesjoemel van de VVD'

'Geen echte oplossing'

Hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit Paul Bovend'Eert is het maar deels eens met Voermans. "De regeling geldt voor tijdelijke afwezigheid. En het ontslag van een minister is niet tijdelijk." Dat de eerste dagen de vervangingsregeling geldt, snapt Bovend'Eert nog wel. "Maar, de regeling is er tot er een oplossing is. De regeling zelf is geen oplossing."

De échte oplossing is volgens hem heel simpel: "Of de vacature van de vrijgekomen plek wordt gevuld door een nieuw iemand, of een huidige minister uit het kabinet krijgt een groter takenpakket, waar dan asiel en migratie onder valt", stelt hij voor. "Voor beide oplossingen is overeenstemming nodig van de coalitiepartijen."

Ze komen er niet uit

Maar die coalitiepartijen worden het steeds maar niet eens. Het proces is vastgelopen en zorgt voor ruzie onderling. Met aan de ene kant de BBB, die Mona Keizer naar voren wil schuiven, en aan de andere kant de VVD die ook graag deze portefeuille in handen heeft.

Zo lang ze er niet uitkomen geldt dus de vervangingsregeling, heeft demissionair premier Schoof besloten. VVD-leider Yeşilgöz is daar wel blij mee, want nu neemt partijgenoot David van Weel van (minister van Justitie en Veiligheid) de taken over op asiel. Ze zegt daarover dat 'er nu vooral aan de slag moet worden gegaan' en 'er geen tijd te verliezen is'.