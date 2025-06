Komen er nog nieuwe asielmaatregelen, nu het kabinet gevallen is? En 6 andere vragen aan politiek verslaggever Marloes Lemsom

2. Komen die asielmaatregelen nog, nu het kabinet gevallen is?

De Tweede Kamer wil ze gewoon doorzetten, vertelt Lemsom. "Alle voormalige coalitiepartijen steunen dat, maar dat wil niet zeggen dat het ook allemaal gaat lukken. De vraag is namelijk nog steeds of de wetten wel door de Eerste Kamer zullen komen."

De PVV was eerder de partij die wijzigingen in de wetsvoorstellen, die ze uitvoerbaar moeten maken in de praktijk, tegenhield. Terwijl de andere partijen (VVD, NSC, en BBB) dat juist belangrijk vonden. "Dus het zou best kunnen dat de partijen nu zeggen: laten we toch wat dingen aanpassen", denkt Lemsom. "En dan komt een meerderheid in de Eerste Kamer misschien wel dichterbij. Gek genoeg wordt de kans nu dus groter dat er een strenger asielbeleid komt."

3. Wie moet deze twee wetsvoorstellen door beide Kamers loodsen?

"Een nieuwe minister", zegt de verslaggever. En blijkbaar is het een taak waar meerdere ministers op azen. "Alle partijen wilden die post naar verluidt, omdat ze zich allemaal willen profileren op asiel, zo net voor de verkiezingen."

Wie komen hier dan voor in aanmerking? "Bij de VVD wordt justitieminister David van Weel als de optie genoemd. Hij neemt die portefeuille er dan bij. De BBB zou Mona Keijzer hebben aangeboden. Zij doet is nu minister van Volkshuisvesting, maar je merkt dat de BBB na de val zich graag wat meer op migratie profileert om kiezers van Wilders af te snoepen."

"Bij NSC wordt Diederik Boomsma genoemd. Hij is nu asielwoordvoerder." Maar Lemsoms inschatting is dat die partij de kleinste kans maakt op dit dossier. "En VVD de grootste, want dat was na de PVV van de coalitiepartijen de grootste partij bij de verkiezingen."