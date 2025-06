Verplichte alcohol- en drugstesten voor vrachtwagenchauffeurs om ongelukken te voorkomen? Waarom dat niet zomaar kan

Cijfers

Uit onderzoek van TNO en het Trimbos-Instituut naar het alcohol- en drugsgebruik van werknemers in de vervoers- en transportsector blijkt dat 8,4 procent een 'overmatig drinker' is. Een overmatig drinker drinkt in het geval van een man meer dan 21 standaardglazen alcohol per week, in het geval van een vrouw is dat meer dan 14 glazen per week.

9,2 procent van de werknemers valt in de categorie 'zware drinker'. Dat komt neer op minimaal 1 keer per week ten minste 6 standaardglazen voor mannen, en ten minste 4 glazen voor vrouwen.

9,3 procent van de werknemers in de sector geeft aan in het afgelopen jaar minimaal 1 keer drugs te hebben gebruikt.

Het Trimbos Instituut benadrukt dat het onderzoek niet gaat over gebruik op de werkvloer, maar ook in de privésfeer. Daarnaast liggen de cijfers niet hoger dan het gemiddelde over alle sectoren op de arbeidsmarkt.