Vermakelijk, maar ook verslavend: moeten TikTok en Instagram harder worden aangepakt? 'Verbied verslavend algoritme'

Hoe gevaarlijk is social media eigenlijk? Zijn de risico's van sociale media overdreven en wegen de voordelen zwaarder? En moeten techbedrijven veel meer verantwoordelijkheid nemen voor verslaving, privacyproblemen en de impact op onze mentale gezondheid? In deze aflevering van Weet Wat Je Vindt gaan een voor- en tegenstander hierover met elkaar in debat.

Verslavend algoritme verbieden?

"Ik word doodmoe van het eenzijdige beeld dat sociale media alleen maar slecht zijn", zegt tech-ondernemer Ben van der Burg in deze nieuwe aflevering van Weet Wat Je Vindt. Hij gaat de discussie aan met Lotje Beek van Bits of Freedom. Zij is juist een voorstander van strengere wet- en regelgeving rondom sociale media.