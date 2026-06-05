Vermakelijk, maar ook verslavend: moeten TikTok en Instagram harder worden aangepakt? 'Verbied verslavend algoritme'
Voor velen is social media niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. Maar achter die eindeloze stroom video's, likes en notificaties zit een systeem dat ontworpen is om je aandacht zo lang mogelijk vast te houden. "Algoritmes zijn groot probleem."
Hoe gevaarlijk is social media eigenlijk? Zijn de risico's van sociale media overdreven en wegen de voordelen zwaarder? En moeten techbedrijven veel meer verantwoordelijkheid nemen voor verslaving, privacyproblemen en de impact op onze mentale gezondheid? In deze aflevering van Weet Wat Je Vindt gaan een voor- en tegenstander hierover met elkaar in debat.
Verslavend algoritme verbieden?
"Ik word doodmoe van het eenzijdige beeld dat sociale media alleen maar slecht zijn", zegt tech-ondernemer Ben van der Burg in deze nieuwe aflevering van Weet Wat Je Vindt. Hij gaat de discussie aan met Lotje Beek van Bits of Freedom. Zij is juist een voorstander van strengere wet- en regelgeving rondom sociale media.
Ze gaan nooit uit zichzelf iets doen om wat hun in de portemonnee raakt.Lotje Beek over techbedrijven en het aanpassen van algoritmes
"Die bedrijven gaan nooit uit zichzelf iets doen wat hen in de portemonnee raakt; zo zijn ze ook de rijkste bedrijven ter wereld geworden", zegt Beek. "Dus in plaats van vragen: 'Zouden jullie een wat minder verslavend algoritme willen maken?', moeten die systemen gewoon verboden worden."